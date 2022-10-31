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Сегодня, 11:05

Ахмедов хочет, чтобы узбекские игроки перестали считаться легионерами в РПЛ

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Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Одил Ахмедов считает, что что снятие с узбекских футболистов статуса легионеров в РПЛ значительно бы увеличило их численность в чемпионате России.

«Сильно бы этого хотел, чтобы узбекских игроков не считали легионерами. Если бы не было этой формальности, в РПЛ мы бы увидели еще больше представителей узбекского футбола — их число постоянно бы росло», — приводит слова Ахмедова Sport24.

В сезоне-2022/23 в РПЛ выступает один представитель Узбекистана. Защитник Иброхимхалил Юлдашев выступает за «Нижний Новгород» с августа 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-31-vitse-prezident-assotsiatsii-futbola-uzbekistana-khotelby-chtoby-uzbekskiye-igroki-ne-schitalis-v-rossii-legionerami
Одил Ахмедов
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