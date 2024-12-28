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Ахметов: «Мы играем в футбол не из-за денег. Каждый хотел исполнить свои мечты»

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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов дал совет молодым футболистам, как не потерять желание играть и побеждать.

«Изначально, мы играем в футбол не из-за денег. Каждый хотел исполнить свои мечты, достичь своих целей. Я всегда смотрел на игроков по телевизору. Рональдиньо, Роналдо, Кака — всегда мечтал быть на их месте. Мечта и цель всегда должны быть внутри тебя и подогревать твой голод, чтобы каждый день просыпаться с хорошим настроением, выходить на тренировку и получать удовольствие. Я считаю, что футболисты — счастливые люди. Мы имеем такую возможность: играть, зарабатывать хорошие деньги и получать от этого удовольствие. И чем больше ты играешь, тем больше ты можешь обеспечить себя и свою семью. При этом ты от этого получаешь удовольствие. Только с такими мыслями и настроем ты должен просыпаться, думать о своих целях и мечтах», — сказал Ахметов Legalbet.ru.

В этом сезоне Ахметов провел девять матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: Legalbet.ru
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Ильзат Ахметов
ФК Зенит
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