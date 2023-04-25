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Ахметов назвал некрасивым поведение болельщиков «Спартака» после матча: «Мы идем, а нас посылают на три буквы»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Ильзат Ахметов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о поведении болельщиков «Спартака» после матча 24-го тура РПЛ против красно-белых (3:4).

«Болельщики «Спартака» оскорбляли и посылали нас. Это очень некрасиво с их стороны. Во время матча я ничего не слышал. Но после... Мы идем, а нас посылают на три буквы. Очень некрасиво», — сказал Ахметов.

Во вторник, 25 апреля, председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать поведение болельщиков красно-белых после матча.

Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
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