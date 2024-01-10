Ахметов не сможет получить две медали по итогам нынешнего сезона РПЛ

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов заявил, что полузащитник Ильзат Ахметов, который перешел из «Краснодара» в «Зенит», не сможет получить две медали по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Две медали Ахметов получить не сможет. В Регламенте РПЛ говорится, что футболистам клуба-чемпиона вручаются золотые медали, равно как и футболистам из команд, занявших второе и третье места, вручаются серебряные и бронзовые медали. Футболист — это лицо, имеющее договорные отношения с клубом, то есть действующий контракт. Соответственно, Ахметов может получить медаль только как игрок той команды, с которой имеет договорные отношения», — приводит «РБ Спорт» слова Фетисова.

Ахметов подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления еще на один год.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. «Зенит» находится на второй строчке с 36 баллами.