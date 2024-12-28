Ахметов о переходе Фернандеса из ЦСКА в «Зенит»: «Понимаю, за что его критикуют, но люди не знают всего»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов поделился мнением о переходе экс-защитника сборной России Марио Фернандеса из ЦСКА в петербургский клуб.

«Для меня он положительный герой, однозначно. Я понимаю, за что его критикуют, но люди не знают всей ситуации, не знают, что там было изнутри. Я сам не знаю всей этой истории до конца. Поэтому я не могу его судить. Переживал ли он? Конечно, ему было не все равно. Он многое сделал для клуба, принес много пользы и трофеев. Все это нельзя списывать со счетов. Опять же, наверное, только он и руководство ЦСКА знает, что произошло на самом деле. Наверное, он не рассказал людям, как все было на самом деле, поэтому нельзя судить его за переход в «Зенит». Любит ли он ЦСКА до сих пор? Конечно. Этот клуб в его сердце, однозначно. В нем он всегда отдавал всего себя. Претензий к нему нет, и не может быть в плане отношения», — сказал Ахметов Legalbet.

Фернандес перешел в «Зенит» летом 2023 года. С июля 2012 года по июль 2022 года он выступал за ЦСКА.