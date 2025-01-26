Хавбек «Зенита» Ахметов: «Нам еще далеко до оптимальной формы, но мы постепенно к ней подходим»

Сегодня, 19:37
Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопрос о форме игроков команды на тренировочном сборе.
«Конечно, нам еще далеко до оптимальной формы, но мы постепенно к ней подходим. От игры к игре улучшаем наше состояние. Конечно, пока мы находимся под нагрузками, еще нет свежести, но мы стараемся выполнять объем и поэтому от игры к игре будем прогрессировать», — цитирует Ахметова пресс-служба клуба.
«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака с 39 очками уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.
27 января «Зенит» проведет товарищеский матч против московского «Динамо». Начало — в 11.00 по московскому времени.