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Сегодня, 02:02

Ахметов заявил, что против «Реала» играть интереснее, чем с «Пари НН» и «Факелом»

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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопрос, против какого соперника ему интереснее играть.

— Правда, что с «Реалом» играть легче, чем против условного «Пари НН», «Факела» или иных аутсайдеров РПЛ?

— Не сказал бы, что легче, но точно интереснее. Это дополнительный вызов и мотивация, чтобы проверить себя с такими топовыми игроками. На тот момент было легче, мы были заряжены, мы хотели показать себя», — сказал Ахметов Legalbet.ru.

Ахметов в составе ЦСКА обыграл «Реал» в 2018 году в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в «Лужниках» и завершилась со счетом 1:0.

Источник: Legalbet.ru
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
ФК Реал
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