Академия «Локомотива» вошла в топ-100 мира по версии CIES

22 октября, 15:51
Международный центр спортивных исследований (CIES) включил «Локомотив» в список 100 лучших футбольных академий мира.
В рейтинге учтены количество подготовленных футболистов, уровень клубов, за которые они играли в прошлом году, а также количество минут, проведенных ими на поле.
Академия железнодорожников занимает 96-е место. «Локомотив» — единственный российский клуб, включенный в рейтинг.
Лидером стала португальская «Бенфика». Также в пятерку лучших вошли «Барселона», «Ривер Плейт», «Аякс» и «Бока Хуниорс».
инок
Футбольня Академия Локо вошла в сотню лучших в мире, с чем её и поздравляю!
22.10.2025
Каспийский берег
Браво!
22.10.2025
Derbist
Это хорошо или плохо?
22.10.2025