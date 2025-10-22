Видео
22 октября, 15:51

Академия «Локомотива» вошла в топ-100 мира по версии CIES

Игнат Заздравин
Корреспондент

Международный центр спортивных исследований (CIES) включил «Локомотив» в список 100 лучших футбольных академий мира.

В рейтинге учтены количество подготовленных футболистов, уровень клубов, за которые они играли в прошлом году, а также количество минут, проведенных ими на поле.

Академия железнодорожников занимает 96-е место. «Локомотив» — единственный российский клуб, включенный в рейтинг.

Лидером стала португальская «Бенфика». Также в пятерку лучших вошли «Барселона», «Ривер Плейт», «Аякс» и «Бока Хуниорс».

  • инок

    Футбольня Академия Локо вошла в сотню лучших в мире, с чем её и поздравляю!

    22.10.2025

  • Каспийский берег

    Браво!

    22.10.2025

  • Derbist

    Это хорошо или плохо?

    22.10.2025

    Футбол
    ФК Локомотив (Москва)
