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Сегодня, 13:20

Акимов объяснил, почему Дзюбу спорно называть лучшим российским нападающим

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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Акимов прокомментировал погоню форварда «Акрона» Артема Дзюбы за бомбардирским рекордом Александра Кержакова.

«Спорно, если честно. По факту — да. Если он забьет, то факты будут говорить за себя. Если футболист забил больше всех, то он, наверное, лучший. Но, по моему мнению, львиную долю голов Дзюба забил в российском чемпионате. У него очень мало голов в еврокубках, что-то он за сборную забил. Дзюба — лучший бомбардир внутри страны, вот так можно сказать. Тот же Кержаков был нападающим более высокого уровня, именно в игровом плане», — приводит слова Акимова «Спорт День за Днем».

36-летний Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре. В трех играх чемпионата России форвард забил гол и сделал три результативные передачи.

Источник: «Спорт День за Днем»
Александр Кержаков
Артем Дзюба
ФК Акрон

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