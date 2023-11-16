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Сегодня, 19:22

Акинфеев будет частью команды ЦСКА в ретро-матче против «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии вратаря Игоря Акинфеева в матче лиги легенд против «Локомотива».

Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил ТАСС, что обсуждает возможное участие Акинфеева в ретро-матче.

«Как только матч легенд был утвержден, мы сразу связались с нашими бразильцами. Дуду и Карвальо с радостью откликнулись на эту идею, после чего мы передали все контакты РФС, так как именно коллеги занимаются организацией ретро-матча, а соответственно всеми логистическими и финансовыми аспектами. Жо, к сожалению, не мог, как и Вагнер — у него решающие матчи сезона. Что касается Игоря Акинфеева, то он примет участие в событии, но в основном в медийных активностях. Он будет частью команды, но на поле Игорь Владимирович все же вряд ли появится, будучи, к нашему общему счастью, действующим футболистом. Также от ЦСКА в матче примут участие уже ставшие легендарными начальник команды Александр Стельмах и врач реабилитолог Василий Демченко», — сказал Брейдо «СЭ».

Встреча пройдет 19 ноября на «РЖД Арене». Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Игорь Акинфеев
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