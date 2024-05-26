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Сегодня, 08:25

Акинфеев чаще всех не пропускал с пенальти в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
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В пяти случаях соперники голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева не попадали с 11-метровой отметки в створ ворот. Краснодарец Юра Мовсисян, самарец Алан Чочиев, уралец Петрюс Бумаль и красноярец Валерий Кичин попадали в каркас ворот, а швейцарский форвард «Химок» Кемаль Адеми и вовсе пробил мимо.

По количеству непропущенных пенальти Акинфеев (25) уверенно лидирует, опережая Александра Беленова на шесть выигранных дуэлей. Главным конкурентом на данном этапе представляется не ветеран из «Факела», а железнодорожник Илья Лантратов из «Локомотива», который в последнем туре едва не потащил удар Виталия Лисаковича.

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России:

Игрок

Пенальти

Отразил

Мимо/штанга

Не забито

Игорь Акинфеев

71

20

5

25

Александр Беленов

57

13

6

19

Роман Березовский

52

14

4

18

Сергей Рыжиков

48

12

3

15

Илья Лантратов

36

10

4

14

Руслан Нигматуллин

35

10

2

12

Андрей Новосадов

30

9

3

12

Илья Близнюк

29

8

4

12

По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 48 очков за 30 игр.

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