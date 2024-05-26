Акинфеев чаще всех не пропускал с пенальти в чемпионате России

Сегодня, 08:25
В пяти случаях соперники голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева не попадали с 11-метровой отметки в створ ворот. Краснодарец Юра Мовсисян, самарец Алан Чочиев, уралец Петрюс Бумаль и красноярец Валерий Кичин попадали в каркас ворот, а швейцарский форвард «Химок» Кемаль Адеми и вовсе пробил мимо.
По количеству непропущенных пенальти Акинфеев (25) уверенно лидирует, опережая Александра Беленова на шесть выигранных дуэлей. Главным конкурентом на данном этапе представляется не ветеран из «Факела», а железнодорожник Илья Лантратов из «Локомотива», который в последнем туре едва не потащил удар Виталия Лисаковича.
Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Пенальти
|
Отразил
|
Мимо/штанга
|
Не забито
|
Игорь Акинфеев
|
71
|
20
|
5
|
25
|
Александр Беленов
|
57
|
13
|
6
|
19
|
Роман Березовский
|
52
|
14
|
4
|
18
|
Сергей Рыжиков
|
48
|
12
|
3
|
15
|
Илья Лантратов
|
36
|
10
|
4
|
14
|
Руслан Нигматуллин
|
35
|
10
|
2
|
12
|
Андрей Новосадов
|
30
|
9
|
3
|
12
|
Илья Близнюк
|
29
|
8
|
4
|
12
По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 48 очков за 30 игр.