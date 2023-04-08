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Акинфеев: «ЦСКА стартовал отлично, лето и начало осени провели великолепно, а потом как отрезало»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«Стартовали мы отлично, лето и начало осени провели великолепно, с хорошими победами, с красивой игрой, много голов забивали. Потом как отрезало — никак не могли победить. Казалось, вроде только что была одна команда, а теперь совсем другая. Вроде ЦСКА, да не тот. Мы с ребятами пытались найти какой-то ответ, и казалось, что нашли. Но приезжаем на выезд — опять проигрываем или не выигрываем. Когда будет баланс и стабильность — никто не знает. Прикладываем все силы для исправления ситуации», — приводит слова Акинфеева официальный сайт клуба.

На данный момент ЦСКА после 21 матча занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/igor-akinfeev-mechtayu-eshche-raz-vyigrat-trofey-ponimayu-chto-u-menya-net-57-let-nado-delat-vse-zde/
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
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