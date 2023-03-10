Акинфеев и Дасаев вошли в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS

Сегодня, 15:43
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев вошли в список лучших голкиперов в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Рейтинг собирался на основе списков лучших голкиперов года за последние 35 лет. Баллы начислялись с учетом занятого места того или иного игрока — за первое место вратарь получал 20 баллов, за второе — 19 и так далее.
Дасаев занял 37-е место, набрав 57 очков. Акинфеев расположился на 47-й строчке — 47 очков.
Возглавил рейтинг лучших голкиперов Джанлуиджи Буффон, выступающий за «Парму» (357). Второе место занял экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс (260). На третьей строчке расположился Мануэль Нойер из «Баварии» (219).
Рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года:
1. Джанлуиджи Буффон — 357 баллов
2. Икер Касильяс — 260
3. Мануэль Нойер — 219
4. Петр Чех — 218
5. Эдвин ван дер Сар — 201
6. Петер Шмейхель — 179
7. Оливер Кан — 162
8. Тибо Куртуа — 150
9. Хосе Луис Чилаверт — 146
10. Вальтер Дзенга — 132
...
37. Ринат Дасаев — 57
...
47. Игорь Акинфеев — 47.