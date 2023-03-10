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Сегодня, 15:43

Акинфеев и Дасаев вошли в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS

Мария Гусева
Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев вошли в список лучших голкиперов в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Рейтинг собирался на основе списков лучших голкиперов года за последние 35 лет. Баллы начислялись с учетом занятого места того или иного игрока — за первое место вратарь получал 20 баллов, за второе — 19 и так далее.

Дасаев занял 37-е место, набрав 57 очков. Акинфеев расположился на 47-й строчке — 47 очков.

Возглавил рейтинг лучших голкиперов Джанлуиджи Буффон, выступающий за «Парму» (357). Второе место занял экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс (260). На третьей строчке расположился Мануэль Нойер из «Баварии» (219).

Рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года:

1. Джанлуиджи Буффон — 357 баллов

2. Икер Касильяс — 260

3. Мануэль Нойер — 219

4. Петр Чех — 218

5. Эдвин ван дер Сар — 201

6. Петер Шмейхель — 179

7. Оливер Кан — 162

8. Тибо Куртуа — 150

9. Хосе Луис Чилаверт — 146

10. Вальтер Дзенга — 132

...

37. Ринат Дасаев — 57

...

47. Игорь Акинфеев — 47.

Источник: IFFHS
Игорь Акинфеев
Ринат Дасаев
Футбол
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