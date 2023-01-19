Акинфеев назвал главную звезду ЦСКА в первой части сезона

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Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» назвал главную звезду красно-синих по итогам первой части сезона.
— Ну, вообще [главная звезда команды] это Кирилл Анатольевич Набабкин. А так, наверное, Хорхе [Карраскаль]. Это яркий игрок. Все, конечно, ждут от него прямо чего-то такого, но чудес не бывает — у всех бывают спады. Однако если брать по технике и мастерству, конечно, это Карраскаль, — сказал Акинфеев.
ЦСКА после 17 сыгранных туров чемпионата России занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Зенита» на 13 очков. Кроме того, команда пробилась в четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России. Карраскаль провел за армейцев 16 матчей в чемпионате, забив в них 5 голов и сделав 5 голевых передач.
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Основные источники исследования