Акинфеев назвал главную звезду ЦСКА в первой части сезона

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» назвал главную звезду красно-синих по итогам первой части сезона.

— Ну, вообще [главная звезда команды] это Кирилл Анатольевич Набабкин. А так, наверное, Хорхе [Карраскаль]. Это яркий игрок. Все, конечно, ждут от него прямо чего-то такого, но чудес не бывает — у всех бывают спады. Однако если брать по технике и мастерству, конечно, это Карраскаль, — сказал Акинфеев.