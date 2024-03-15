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15 марта, 23:47

Акинфеев назвал символическую сборную ЦСКА за время своей карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал символическую сборную лучших игроков армейцев за время своих выступлений за клуб.

«Акинфеев — Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий — Гусев, Вернблум, Карвальо, Рахимич, Жирков — Думбия, Вагнер», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. С того момента он провел 757 матчей за команду, пропустил 683 мяча и 316 раз отыграл на ноль.

В текущем сезоне на счету 37-летнего вратаря 21 пропущенный мяч и 7 сухих игр в 19 матчах во всех турнирах.

После 20 туров ЦСКА с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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