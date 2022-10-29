Акинфеев ногой спас ЦСКА от гола после выхода Марадишвили один на один

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас команду от гола в матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0, первый тайм). Хавбек «Локомотива» Константин Марадишвили вышел один на один с голкипером, Акинфеев ногой сумел отбить мяч.