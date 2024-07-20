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20 июля, 23:13

Акинфеев обновил собственный рекорд по числу проведенных сезонов в РПЛ

Алина Савинова
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в матче 1-го тура нового сезона РПЛ против «Ростова» (0:0).

Футболист выступает в чемпионате России с 2003 года. Для него этот сезон стал 22-м в лиге. 38-летний вратарь обновил собственный рекорд по числу проведенных сезонов в РПЛ.

В прошлом году Акинфеев стал рекордсменом по этому показателю, опередив экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова и бывшего защитника «Зенита» Александра Анюкова, на счету которых было по 20 сезонов в высшем российском дивизионе.

«Наш капитан является самым преданным действующим игроком среди топ-10 лиг мира», — говорится в сообщении армейцев.

Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей своей карьеры. Всего он провел 765 матчей за московскую команду во всех турнирах.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/22339
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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