Акинфеев оценил форму Промеса и Соболева перед дерби

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев перед московским дерби высказался о текущей форме лидеров «Спартака» Квинси Промеса и Александра Соболева.

«Спартак» сейчас показывает яркую игру, команда быстро выбегает из обороны в атаку, много забивает, — сказал Акинфеев «СЭ». — Мы видим, что в хорошей форме Промес и Соболев. Наша задача — сыграть строго в обороне и постараться выключить лидеров соперника из игры».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.