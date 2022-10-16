Акинфеев оценил форму Промеса и Соболева перед дерби

Сегодня, 09:40
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев перед московским дерби высказался о текущей форме лидеров «Спартака» Квинси Промеса и Александра Соболева.
«Спартак» сейчас показывает яркую игру, команда быстро выбегает из обороны в атаку, много забивает, — сказал Акинфеев «СЭ». — Мы видим, что в хорошей форме Промес и Соболев. Наша задача — сыграть строго в обороне и постараться выключить лидеров соперника из игры».
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).
После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.
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