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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как отреагировал на переход Хесуса Медины в «Спартак».
— Как прощались с Мединой? Что ему сказали?
— На базе мы его не видели. Почему кто-то должен прощаться? Человек играет в футбол, перешел в другую команду. Это его выбор, каждый человек в праве идти своей дорогой. Кому-то говорить это излишне. Если бы мы его увидели, тепло бы попрощались, но мы его не видели.
«Спартак» 10 июля объявил о переходе Медины. 26-летний парагваец подписал контракт до 2026 года. По информации «СЭ», красно-белые заплатили за игрока около 7,5 миллиона евро.