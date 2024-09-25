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Акинфеев отреагировал на слова Вернблума о России и ЦСКА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Понтус Вернблум и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова экс-полузащитника красно-синих Понтуса Вернблума о клубе и России.

В мае 2024 года хавбек дал интервью изданию SportBladet, в котором извинился перед народом Швеции за то, что играл за московскую команду, а также раскритиковал условия, в которых жил и тренировался.

«На самом деле, мне-то какая разница, что он там выдает. У каждого своя жизнь, своя голова на плечах. Я думаю, может, была неправильная интерпретация его слов. Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея», — сказал Акинфеев в подкасте СмАки.

Вернблум выступал за ЦСКА с января 2012 года по июнь 2018 года. Вместе с командой швед трижды выигрывал чемпионат России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hKIGKf363v8

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