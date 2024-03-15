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15 марта, 17:32

Акинфеев — о совете Карпина уезжать в Европу: «Что-то не вижу, чтобы у кого-то была куча вариантов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать в Европу.

«Валерий Георгиевич так думает. Мне-то что? Если есть предложение — пусть уезжают. Но я что-то не вижу, чтобы у кого-то куча вариантов была. Надо наш футбол развивать, а потом об остальном думать», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

В сентябре прошлого года Карпин посоветовал всем российским игрокам, у кого есть возможность перейти в европейский клуб, уезжать из РПЛ.

Позже Карпин объяснил, что имел ввиду только лучшие европейские чемпионаты.

В марте сборная России сыграет против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) в рамках тренировочного сбора. Оба матча пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Источник: «Чемпионат»
Валерий Карпин
Игорь Акинфеев
Футбол
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