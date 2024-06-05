Акинфеев — Федотову: «Мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаемся друзьями»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил Владимира Федотова, который 3 июня покинул пост главного тренера армейцев, за работу с командой.

«На правах капитана хочу от всей команды поблагодарить Владимира Валентиновича и весь тренерский штаб — Олега Петровича, Мурата Салимовича, Радика Рамильевича, Николая Ивановича — за эти два сезона. За каждую тренировку и все время, что мы в самых разных ситуациях провели вместе.

Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, — наш триумф в «Лужниках». Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути. А если говорить о личном — мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаёмся друзьями!", — сказал Акинфеев.

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством команда завоевала Кубок России и серебряные медали национального первенства в сезоне-2022/23. В прошедшем чемпионате ЦСКА занял шестое место, в FONBET Кубке России дошел до финала пути РПЛ, в котором уступил «Зениту».

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем.