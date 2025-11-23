Акинфеев — о болезни Алдонина: «Женя — настоящий боец»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выразил слова поддержки бывшему полузащитнику армейцев Евгению Алдонину.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист перенес операцию в Германии.

«Очень больно осознавать в какой ситуации уже столько времени находится Женя Алдонин и его семья. Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь — и знаю, что он настоящий боец! Женя, мы с тобой», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

Алдонин явлется двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, за который он играл с 2004 по 2013 год.

Помимо армейцев, на клубном уровне он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий».