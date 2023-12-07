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Сегодня, 18:24

Акинфеев попросил не сравнивать его с Яшиным и Дасаевым: «Мне дико неудобно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на сравнения с вратарями сборной СССР Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

«Мне дико неудобны эти сравнения. Я всегда ориентировался на наших великих вратарей, и, конечно, упоминание рядом с ними всегда было для меня большой честью. Но ни в коем случае не в моем воспитании сравнивать себя с ними

Спасибо большое моим поклонникам, которые пытаются приводить аргументы в мою пользу, но я прошу этого не делать», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» заявил, что с уважением относится к Яшину и Дасаеву, но «все рекорды уже поставил Акинфеев».

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал кощунством слова Гинера.

Ринат Дасаев не согласился с тем, что Акинфеев его превзошел, а экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что «сравнения голкиперов ни к чему».

В текущем сезоне Акинфеев провел 16 матчей за ЦСКА, пропустил 19 мячей и 6 раз отыграл на ноль. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Источник: «Чемпионат»
Игорь Акинфеев
Лев Яшин
Ринат Дасаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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