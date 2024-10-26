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Акинфеев преодолел отметку в 70 000 сыгранных минут за ЦСКА во всех турнирах

Алина Савинова
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев преодолел отметку в 70 000 сыгранных минут за армейцев во всех турнирах.

В субботу, 26 октября, 38-летний вратарь принял участие в матче 13-го тура РПЛ против «Факела».

«Абсолютно легендарное достижение нашего капитана, проводящего свой 780-й матч за армейцев!» — говорится в пресс-службе армейцев.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Он является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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