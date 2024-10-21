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Сегодня, 10:53

Акинфеев превзошел Месси по количеству сыгранных матчей за один клуб

Игорь Акинфеев и Лионель Месси.
Фото «СЭ», Global Look Press
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев опередил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству сыгранных матчей в составе одного клуба.

Акинфеев принял участие в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0), выйдя на поле в футболке ЦСКА в 779-й раз за карьеру. На счету Месси 778 сыгранных встреч за «Барселону».

Рекордсменом по количеству проведенных матчей в составе одного клуба является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз (963).

В нынешнем сезоне 38-летний Акинфеев провел 12 матчей за армейцев во всех турнирах, пропустил семь голов и шесть раз отыграл на ноль.

Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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