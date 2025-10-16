Видео
16 октября, 11:38

Акинфеев пропускает тренировку перед матчем с «Локомотивом»

Константин Белов
Корреспондент

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропускает тренировку перед матчем 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Также с командой не тренируются нападающий Тамерлан Мусаев и защитник Рамиро Ди Лусиано.

39-летний Акинфеев получил повреждение во втором тайме матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии. У вратаря было диагностировано повреждение связок голеностопа.

В сезоне-2025/26 Акинфеев в 12 матчах во всех турнирах пропустил 10 голов, в 3 матчах сыграл на ноль.

  • Армеец

    Зря Помазуна отдали....Опытней, уверенней и мастеровитей Торопа... Не на того сделали ставку...Эх!

    16.10.2025

  • SportVIPs14

    16.10.2025

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев
    ФК ЦСКА (Москва)
