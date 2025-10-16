Акинфеев пропускает тренировку перед матчем с «Локомотивом»

16 октября, 11:38
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропускает тренировку перед матчем 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Также с командой не тренируются нападающий Тамерлан Мусаев и защитник Рамиро Ди Лусиано.
39-летний Акинфеев получил повреждение во втором тайме матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии. У вратаря было диагностировано повреждение связок голеностопа.
В сезоне-2025/26 Акинфеев в 12 матчах во всех турнирах пропустил 10 голов, в 3 матчах сыграл на ноль.
Армеец
Зря Помазуна отдали....Опытней, уверенней и мастеровитей Торопа... Не на того сделали ставку...Эх!
16.10.2025
SportVIPs14
"Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru
16.10.2025