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Сегодня, 17:17

Акинфеев рассказал, что никогда не мечтал о жизни за границей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Легендарный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что мечтает путешествовать по золотому кольцу и никогда не хотел жить за границей.

«Я всю карьеру провел в ЦСКА, потому что это любовь с детства. Все, что я люблю, связано с моей родиной, Россией, даже в отпусках я 80% времени провожу дома. Мне нравится снег. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши березки, а грибы — это наше все. Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются. После завершения карьеры у меня есть мечта — путешествовать по золотому кольцу», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА. Также 37-летний голкипер является бронзовым призером Евро-2008 в составе национальной команды.

Источник: https://tass.ru/sport/19212175?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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