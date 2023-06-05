Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА для борьбы за золото РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что нужно сделать армейцам, для борьбы за золото РПЛ.

«Все прекрасно понимают, что если ты усиливаешь команду хорошими и качественными игроками, тогда и конкуренция будет совершенно другая. Поэтому в моем понимании — это только точечное и сильное усиление команды. Тогда ты навяжешь конкуренцию и все решится на футбольном поле. Все остальное, мне кажется, нет смысла даже обсуждать», — сказал Акинфеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).