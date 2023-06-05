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Сегодня, 09:25

Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА для борьбы за золото РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что нужно сделать армейцам, для борьбы за золото РПЛ.

«Все прекрасно понимают, что если ты усиливаешь команду хорошими и качественными игроками, тогда и конкуренция будет совершенно другая. Поэтому в моем понимании — это только точечное и сильное усиление команды. Тогда ты навяжешь конкуренцию и все решится на футбольном поле. Все остальное, мне кажется, нет смысла даже обсуждать», — сказал Акинфеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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