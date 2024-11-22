Акинфеев рассказал, что проблемы с коленом существенно влияют на его жизнь

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о проблемах с коленом, которые преследуют его на протяжении долгого времени.

«Чтоб вы понимали, после второй операции у меня артрит 4-й степени. Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена, как и нормальной жизни. С утра мне нужно пять минут, чтобы расходиться, потом — обязательно в зал. И так каждый день.

Перед тренировками и играми разминаюсь по полтора часа. Если на улице холодно, обязательно использую согревающие мази. После нагрузок идет восстановление — лед, ванны. Но это не спасает, колено все равно болит. Только я знаю, какую работу проделываю, чтобы просто выходить на поле», — цитирует Акинфеева Sport24.

Также голкипер признался, что травма доставлят ему неудобства во время матчей.

«Левая нога у меня до конца не гнется. В каких-то моментах не могу на нее перевалиться, чтобы отбить добивание. Из-за того, что хрящей нет, кости бьются друг об друга, нет эластичности сустава. С каждым годом делать резкие движения становится все труднее», — добавил игрок.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он выступает за основной состав с 2003 года. Текущий контракт 38-летнего вратаря рассчитан до лета 2026 года.