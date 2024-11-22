Акинфеев рассказал, что проблемы с коленом существенно влияют на его жизнь

Сегодня, 17:00
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о проблемах с коленом, которые преследуют его на протяжении долгого времени.
«Чтоб вы понимали, после второй операции у меня артрит 4-й степени. Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена, как и нормальной жизни. С утра мне нужно пять минут, чтобы расходиться, потом — обязательно в зал. И так каждый день.
Перед тренировками и играми разминаюсь по полтора часа. Если на улице холодно, обязательно использую согревающие мази. После нагрузок идет восстановление — лед, ванны. Но это не спасает, колено все равно болит. Только я знаю, какую работу проделываю, чтобы просто выходить на поле», — цитирует Акинфеева Sport24.
Также голкипер признался, что травма доставлят ему неудобства во время матчей.
«Левая нога у меня до конца не гнется. В каких-то моментах не могу на нее перевалиться, чтобы отбить добивание. Из-за того, что хрящей нет, кости бьются друг об друга, нет эластичности сустава. С каждым годом делать резкие движения становится все труднее», — добавил игрок.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он выступает за основной состав с 2003 года. Текущий контракт 38-летнего вратаря рассчитан до лета 2026 года.
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|15
|32-7
|37
|2
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|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
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Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)