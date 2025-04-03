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3 апреля, 12:44

Акинфеев рассказал о новом увлечении: «Никогда не думал, что буду этим заниматься»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился новым увлечением.

В своем Telegram-канале футболист опубликовал видео с цветами, которые он вырастил самостоятельно.

«Дорогие друзья, никогда не думал, что буду этим заниматься. Но вот смотрите, до чего дошел Игорь Владимирович, что же я делаю. Лично посадил цветы и дождался, когда они выросли», — сказал Акинфеев.

Акинфеев всю карьеру выступает в ЦСКА. В нынешнем сезоне 38-летний голкипер отыграл 21 матч в РПЛ, пропустил 15 мячей и 10 раз отыграл на ноль. Контракт вратаря с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

После 22 туров ЦСКА с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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