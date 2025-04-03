Акинфеев рассказал о новом увлечении: «Никогда не думал, что буду этим заниматься»

3 апреля, 12:44
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился новым увлечением.
В своем Telegram-канале футболист опубликовал видео с цветами, которые он вырастил самостоятельно.
«Дорогие друзья, никогда не думал, что буду этим заниматься. Но вот смотрите, до чего дошел Игорь Владимирович, что же я делаю. Лично посадил цветы и дождался, когда они выросли», — сказал Акинфеев.
Акинфеев всю карьеру выступает в ЦСКА. В нынешнем сезоне 38-летний голкипер отыграл 21 матч в РПЛ, пропустил 15 мячей и 10 раз отыграл на ноль. Контракт вратаря с армейцами рассчитан до лета 2026 года.
После 22 туров ЦСКА с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.