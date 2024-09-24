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Сегодня, 22:02

Акинфеев — о Вагнере Лаве: «Он пытался открыть пиво об батарею на базе ЦСКА и устроил потоп»

Владислав Маслов
Корреспондент
Вагнер Лав и Игорь Акинфеев.
Фото Global Look Press
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об истории, связанной с экс-нападающим московского клуба Вагнером Лавом.

Как рассказал Акинфеев в эфире клубного шоу «СмАки», в комнате бразильца сорвало батарею из-за того, что Лав пытался открыть об нее бутылку пива. Из трубы пошла горячая вода, люди бросились на помощь нападающему и его соседу по комнате Даниэлю Карвальо. При этом Вагнер кричал, что ничего не делал, а просто играл в PlayStation. Ликвидация последствий инцидента заняла целую ночь, а в том, что это было из-за пива, бразилец признался лишь спустя 15 лет.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. На счету форварда 259 матчей и 124 гола за клуб. Сейчас 40-летний бразилец выступает на родине за команду серии В (второй по силе дивизион Бразилии) «Аваи».

Валерий Газзаев и&nbsp;Игорь Акинфеев. «Спрашиваю: «А кто этот мальчик? Он неплох, пусть завтра придет на тренировку». И вот мы живем в эпоху Акинфеева». Газзаеву — 70!

Источник: Metaratings
Вагнер Лав
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)

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