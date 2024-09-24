Акинфеев — о Вагнере Лаве: «Он пытался открыть пиво об батарею на базе ЦСКА и устроил потоп»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об истории, связанной с экс-нападающим московского клуба Вагнером Лавом.

Как рассказал Акинфеев в эфире клубного шоу «СмАки», в комнате бразильца сорвало батарею из-за того, что Лав пытался открыть об нее бутылку пива. Из трубы пошла горячая вода, люди бросились на помощь нападающему и его соседу по комнате Даниэлю Карвальо. При этом Вагнер кричал, что ничего не делал, а просто играл в PlayStation. Ликвидация последствий инцидента заняла целую ночь, а в том, что это было из-за пива, бразилец признался лишь спустя 15 лет.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. На счету форварда 259 матчей и 124 гола за клуб. Сейчас 40-летний бразилец выступает на родине за команду серии В (второй по силе дивизион Бразилии) «Аваи».