Акинфеев рассказал, когда ему было страшно за жизнь

15 марта, 12:05
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда ему было страшно за свою жизнь. Он признался, что это было во время полета на парашюте, который привязан к катеру.
«У меня стропы запутались, мог упасть, удариться о воду. Наверное, разбился бы, хрен его знает. Высота приличная была. А так, конечно, когда летали с ЦСКА на ЯК-42. Мы там в такие тучи попадали, жуть. Весь самолет лежал, орал, молился», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».
Ранее Акинфеев поделился мнением о своем контракте с ЦСКА.
Голкипер является воспитанником ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру.
После 20 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место турнирной таблицы, набрав 32 очка.