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15 марта, 12:05

Акинфеев рассказал, когда ему было страшно за жизнь

Виктория Кравченко
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда ему было страшно за свою жизнь. Он признался, что это было во время полета на парашюте, который привязан к катеру.

«У меня стропы запутались, мог упасть, удариться о воду. Наверное, разбился бы, хрен его знает. Высота приличная была. А так, конечно, когда летали с ЦСКА на ЯК-42. Мы там в такие тучи попадали, жуть. Весь самолет лежал, орал, молился», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Ранее Акинфеев поделился мнением о своем контракте с ЦСКА.

37-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

Голкипер является воспитанником ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру.

После 20 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место турнирной таблицы, набрав 32 очка.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5473934-ves-samolyot-lezhal-oral-molilsya-akinfeev-rasskazal-kogda-emu-bylo-strashno-za-zhizn.html
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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