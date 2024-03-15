Акинфеев рассказал, когда ему было страшно за жизнь

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда ему было страшно за свою жизнь. Он признался, что это было во время полета на парашюте, который привязан к катеру.

«У меня стропы запутались, мог упасть, удариться о воду. Наверное, разбился бы, хрен его знает. Высота приличная была. А так, конечно, когда летали с ЦСКА на ЯК-42. Мы там в такие тучи попадали, жуть. Весь самолет лежал, орал, молился», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Ранее Акинфеев поделился мнением о своем контракте с ЦСКА.