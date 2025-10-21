Видео
21 октября, 14:00

Акинфеев рассказал, о чем Челестини попросил игроков ЦСКА после прихода в клуб

Артем Бухаев
Корреспондент

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как отреагировал на приход Фабио Челестини на пост главного тренера армейской команды.

«Когда Челестини только пришел в клуб, журналисты много писали о том, что он гораздо более жесткий специалист, нежели Николич: кучу ограничений ввел, мясо есть запретил... По факту ничего он нам не запрещал. У Фабио совершенно европейский подход к процессу, он очень разный в жизни и на тренировках, может повысить на кого-то голос, но при этом сказал нам как-то такую фразу: «Я пришел в клуб, чтобы помогать. Так помогите же и вы мне!» У Николича были примерно такие же установки: любой игрок может ошибиться, но безразличия на поле быть не должно», — рассказал Акинфеев в своей автобиографии.

Акинфеев также с иронией оценил слова Матвея Кисляка о частой смене тренеров.

«Что касается новой системы тренировок, был смешной момент. Наш молодой полузащитник Матвей Кисляк давал интервью и посетовал: мол, тяжело, когда в команду приходит один новый тренер со своими требованиями, потом другой, а Челестини — так вообще уже третий специалист за три сезона. Но у меня-то он одиннадцатый!» — добавил Акинфеев.

Челестини возглавил ЦСКА летом этого года. До этого специалист тренировал «Базель».

Книга «Игорь Акинфеев. Автобиография» уже доступна к предзаказу и выйдет 6 ноября.

  • Артемон Доберманов

    Это нога кого надо нога.Человек столько поиграл и голову не потерял и за словами следит.Пример для многих.Любое высказывание взвешенное и солидное.

    21.10.2025

    Игорь Акинфеев
    Фабио Челестини
    ФК ЦСКА (Москва)
