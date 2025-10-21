Акинфеев рассказал, о чем Челестини попросил игроков ЦСКА после прихода в клуб

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как отреагировал на приход Фабио Челестини на пост главного тренера армейской команды.

«Когда Челестини только пришел в клуб, журналисты много писали о том, что он гораздо более жесткий специалист, нежели Николич: кучу ограничений ввел, мясо есть запретил... По факту ничего он нам не запрещал. У Фабио совершенно европейский подход к процессу, он очень разный в жизни и на тренировках, может повысить на кого-то голос, но при этом сказал нам как-то такую фразу: «Я пришел в клуб, чтобы помогать. Так помогите же и вы мне!» У Николича были примерно такие же установки: любой игрок может ошибиться, но безразличия на поле быть не должно», — рассказал Акинфеев в своей автобиографии.

Акинфеев также с иронией оценил слова Матвея Кисляка о частой смене тренеров.

«Что касается новой системы тренировок, был смешной момент. Наш молодой полузащитник Матвей Кисляк давал интервью и посетовал: мол, тяжело, когда в команду приходит один новый тренер со своими требованиями, потом другой, а Челестини — так вообще уже третий специалист за три сезона. Но у меня-то он одиннадцатый!» — добавил Акинфеев.

Челестини возглавил ЦСКА летом этого года. До этого специалист тренировал «Базель».

