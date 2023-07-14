Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:44

Акинфеев — о Медине и Марио Фернандесе: «Новости мы не читаем»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о состоянии команды перед стартом нового сезона.

— Как можете оценить готовность команды к новому сезону с точки зрения психологии и физики? Казалось, что на Братском кубке новости о Марио Фернандесе и Хесусе Медине подкосили команду.

— Новости мы не читаем, как говорится. Отдых был не совсем длинным, если вы помните, какого числа мы сыграли финал Кубка России. Наверно, с психологической точки зрения, может быть, у кого-то есть усталость. Но говорить, что мы не готовы сейчас в моральном или игровом плане излишне. У нас новый вызов, новый сезон. Если мы каждый раз это будем говорить, зачем нам тогда выходить на футбол? Зачем нам вообще футбол в целом, если можно сидеть с удочкой на рыбалке и выпивать какие-то напитки, спокойно себя чувствовать? Я и перед финалом говорил, как бы там ни было, выставочный матч или нет, который сейчас будет, мы понимаем, с кем нам играть, и кто нам противостоит. Поэтому надо выкладываться на все 100 процентов, чтобы добиваться хорошего результата. А если вообще все откинуть, надо выходить с холодной головой и не думать ни о результате, ни о чем, так как я понимаю, завтра будет полный стадион и болельщиков должно быть немножечко больше. Они должны видеть горящие глаза у команды, а там все расставит футбольное поле, — сказал Акинфеев.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи -в 17.00 по московскому времени.

Игорь Акинфеев
Марио Фернандес
Хесус Медина
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Европа использует двойные стандарты». Неожиданное заявление МОК
МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Акинфеев — о переходе Медины в «Спартак»: «Это его выбор, каждый человек в праве идти своей дорогой»
Кузьмичев заявил, что Эшуорт ничего не делает для подготовки резерва «Спартака»
В «Зените» прокомментировали информацию о затянувшейся презентации Фернандеса
Агент Сутормина — об интересе ЦСКА: «Он игрок «Зенита»
«Зенит» объявит о трансфере Фернандеса после OLIMPBET Суперкубка России
РФС признал отсутствие статуса легионера у защитника «Сочи» Миладиновича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев — о переходе Медины в «Спартак»: «Это его выбор, каждый человек в праве идти своей дорогой»