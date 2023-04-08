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Сегодня, 12:05

Акинфеев рассказал о своей футбольной мечте

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, осталась ли у него футбольная мечта.

«Как и у любого спортсмена — мечтаю еще раз выиграть какой-то трофей. В моем возрасте уже не будет пяти-семи лет, которые ты можешь потратить на достижение этой цели. Понимаешь, что нужно все делать здесь и сейчас. Конечно, я мечтаю, но как это будет выглядеть — зависит от всей команды и в какой-то степени от везения», — приводит слова Акинфеева официальный сайт клуба.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и стал с клубом обладателем 20 трофеев. В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 21 матч в РПЛ, в которых 8 раз сыграл на ноль и пропустил 20 мячей.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/igor-akinfeev-mechtayu-eshche-raz-vyigrat-trofey-ponimayu-chto-u-menya-net-57-let-nado-delat-vse-zde/
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
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