Акинфеев рассказал о своей футбольной мечте

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, осталась ли у него футбольная мечта.

«Как и у любого спортсмена — мечтаю еще раз выиграть какой-то трофей. В моем возрасте уже не будет пяти-семи лет, которые ты можешь потратить на достижение этой цели. Понимаешь, что нужно все делать здесь и сейчас. Конечно, я мечтаю, но как это будет выглядеть — зависит от всей команды и в какой-то степени от везения», — приводит слова Акинфеева официальный сайт клуба.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и стал с клубом обладателем 20 трофеев. В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 21 матч в РПЛ, в которых 8 раз сыграл на ноль и пропустил 20 мячей.