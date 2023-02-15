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Сегодня, 07:30

Акинфеев рассказал о своих отношениях с Игнашевичем и о том, «пихает» ли он сейчас молодежи в ЦСКА

Игорь Рабинер
Обозреватель
Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, был ли у него в действительности конфликт с защитником Сергеем Игнашевичем и как складываются его отношения с молодежью в ЦСКА.

— Кому из молодых в ЦСКА приходится сейчас «пихать» больше всех, а кому — меньше?

— Да уже не «пихаю». На тренировках подсказываю, могу прикрикнуть, если кто-то не бежит. А так — достаточно молодая, ровная команда. Думаю, что этот «пихач» им сейчас совершенно не нужен. Многие ребята пришли из дубля, сейчас с нами тренируются; есть легионеры, которые этого никогда не понимали и не понимают. Теперь все более спокойно, лояльно. Сейчас можно увидеть, что, когда в наши ворота забивают гол, просто беру мяч из ворот и выбиваю его на центр.

Игорь Акинфеев. «Семья просто кайфует, когда я делаю стейки «с кровью»!» Вторая часть интервью Игоря Акинфеева

— Раньше намного больше эмоций было?

— Конечно! Когда братья Игнаш играли, надо же поругаться, подраться на поле! Нас это подстегивало. И они понимали, что не должны меня подводить, и я — их. Тем более мы все вместе и в сборной России играли.

— С Игнашевичем вы правда конфликтовали? Сейчас-то уже можно говорить.

— У нас были совершенно нормальные отношения. Это вообще выдуманная история! У нас, как и у всех футболистов, были какие-то разногласия на поле. И с братьями Серега ругался. Но сейчас мы вне поля можем спокойно пообщаться, поздравляем друг друга с праздниками.

Игорь Акинфеев
Сергей Игнашевич
ФК ЦСКА (Москва)
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