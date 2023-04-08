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Сегодня, 12:20

Акинфеев о Карвальо: «Вначале не узнал, кто это там заходит. Быстренько он располнел»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о встрече с экс-игроком армейцев Даниэлем Карвальо.

«Я вначале не узнал, кто это там заходит, быстренько он располнел (улыбается). Мы поговорили в раздевалке и договорились, что в 2025 году попытаемся сделать историю — собрать ту команду, которая была в Кубке УЕФА, сделать что-то красивое. Уверен, что тогда даже не 15, а 30 тысяч придут на наш красавец-стадион, насладятся легендами, которые выйдут на поле. Дай Бог, чтобы у нас все получилось», — приводит слова Акинфеева официальный сайт клуба.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/igor-akinfeev-mechtayu-eshche-raz-vyigrat-trofey-ponimayu-chto-u-menya-net-57-let-nado-delat-vse-zde/
Даниэл Карвальо
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
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