Акинфеев о Карвальо: «Вначале не узнал, кто это там заходит. Быстренько он располнел»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о встрече с экс-игроком армейцев Даниэлем Карвальо.

«Я вначале не узнал, кто это там заходит, быстренько он располнел (улыбается). Мы поговорили в раздевалке и договорились, что в 2025 году попытаемся сделать историю — собрать ту команду, которая была в Кубке УЕФА, сделать что-то красивое. Уверен, что тогда даже не 15, а 30 тысяч придут на наш красавец-стадион, насладятся легендами, которые выйдут на поле. Дай Бог, чтобы у нас все получилось», — приводит слова Акинфеева официальный сайт клуба.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.