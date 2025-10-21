Видео
21 октября, 12:50

Акинфеев рассказал об удалении, о котором не жалеет даже спустя 21 год

Артем Бухаев
Корреспондент

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о потасовке с экс-полузащитником «Крыльев Советов» Огненом Короманом в 2004 году.

Вратарь ЦСКА был удален за драку с сербским полузащитником.

«Перед первым же сезоном Артур Жорже сделал меня основным вратарем, а во втором или третьем туре чемпионата страны, когда мы играли в Самаре с «Крыльями Советов», произошел инцидент. На 85-й минуте нам забили гол, и, когда я лежал воротах, Огнен Короман чуть ли не с двух метров что есть силы добил мяч мне в голову. Я вскипел, побежал за ним, догнал и двумя руками ударил Коромана по затылку. Реально был не в состоянии контролировать собственные эмоции, меня просто переклинило от обиды. Наверное, именно так выглядит состояние аффекта. Кажется, рядом бежал Иржи Ярошик, пытаясь как-то меня остановить, удержать от мести, но все равно я это сделал. Со стороны кажется, что это глупо. Но, когда человек добивает тебе мячом в голову, судья не реагирует, да и никто другой не реагирует, это чисто человеческий рефлекс, который даже местью не назовешь. Ты просто отчаянно ищешь какой-то справедливости. Ну да, бывает, находишь ее в виде красной карточки, но это другой вопрос», — рассказал Акинфеев в своей автобиографии.

Акинфеев также отметил, что повторил бы свои действия, если бы случилось что-то подобное вновь.

«После, получив дисквалификацию на пять матчей, я уже на спокойную голову задумался: парень, ты что делаешь? Тебя тренер сделал основным вратарем, официально объявил об этом, чемпионат толком не начался, впереди сезон, и ты позволяешь себе такую фигню? Парадокс в том, что я до сих пор, если совсем уж честно, не жалею о том своем поступке по отношению к Короману. Если бы сейчас произошло нечто подобное, скорее всего, снова бы сделал то же самое. Вообще считаю: если ты в чем-то виноват, то должен получить по справедливости. А рассуждать о каких-то ситуациях с позиции «должен был, не должен»...», — добавил Акинфеев.

Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. На счету 39-летнего голкипера 809 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых вратарь пропустил 727 мячей. 335 из этих игр он провел на ноль. Вместе с московской командой Акинфеев становился обладателем Кубка УЕФА (2005), шесть раз выигрывал чемпионат России, по восемь раз — Кубок и Суперкубок страны.

За сборную России Акинфеев провел 111 матчей. Он объявил о завершении карьеры в национальной команде 1 октября 2018 года.

Книга «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» уже доступна к предзаказу и выйдет 6 ноября.

7

  • Grinopel

    СЛУЧАЙНО?)) Я только что пересмотрел эпизод. Не надо ля-ля.

    21.10.2025

  • Grinopel

    Я сейчас пересмотрел - точняк ухнул в угол с Акинфеевым. Алексей 11 - балабол.

    21.10.2025

  • Алексей 11

    Был на стадионе и видел эпизод своими глазами, а потом и повторы по телевизору. Игорь - балабол!

    21.10.2025

  • НВ

    я видел и тот матч, Огнен не метил ему в голову, в состоянии эйфории пнул мяч, СЛУЧАЙНО попал в голову лежавшему и горевавшему Акинфееву в голову, а Игорь как бешенный налетел на Коромана, красная по делу.

    21.10.2025

  • Russpiel

    Ох, уж этот провокатор, Огненко Роман.

    21.10.2025

  • Gavr49

    В таком случае всегда будешь получать мячом в голову. Он поступил верно. Если ты мужик, конечно, а не трансгендер.

    21.10.2025

  • НВ

    считаю Акинфеева отличным голкипером, но как человек га в но полное, не раз показавший себя таким.

    21.10.2025

    Игорь Акинфеев
    Огнен Короман
