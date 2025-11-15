Акинфеев о составе ЦСКА: «Как ни крути, а зимой надо усиливаться»

Сегодня, 09:51
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что клубу нужно усилить состав в зимнее трансферное окно.
«Сейчас надо пока говорить осторожно и аккуратно. Как ни крути, а зимой надо усиливаться. И те команды, которым мы конкуренты и которые нам конкуренты, также будут это делать. Будет такая хорошая гонка, и мы надеемся, что из нее не выпадем. Хочется, чтобы ЦСКА был на вершине таблицы, тем более что давно этого не было. Чего я всячески желаю команде», — цитирует Акинфеева ТАСС.
ЦСКА после 15 туров чемпионата России-2025/26 занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. 22 ноября армейцы сыграют на выезде со «Спартаком» в 16-м туре премьер-лиги.
hattabych
Соболев вроде не очень нужен Семаку. Ему как раз титулы нужны, а ЦСКА с Краснодаром на первом месте.
Фирсыч
Вратарём?
H Aleksej
Berkut-7
Усиливайтесь молодёжью, народ и темный лорд Дегтярёв против легионеров.
