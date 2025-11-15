Видео
Сегодня, 09:51

Акинфеев о составе ЦСКА: «Как ни крути, а зимой надо усиливаться»

Анастасия Пилипенко

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что клубу нужно усилить состав в зимнее трансферное окно.

«Сейчас надо пока говорить осторожно и аккуратно. Как ни крути, а зимой надо усиливаться. И те команды, которым мы конкуренты и которые нам конкуренты, также будут это делать. Будет такая хорошая гонка, и мы надеемся, что из нее не выпадем. Хочется, чтобы ЦСКА был на вершине таблицы, тем более что давно этого не было. Чего я всячески желаю команде», — цитирует Акинфеева ТАСС.

ЦСКА после 15 туров чемпионата России-2025/26 занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. 22 ноября армейцы сыграют на выезде со «Спартаком» в 16-м туре премьер-лиги.

Источник: ТАСС
5

  • hattabych

    Соболев вроде не очень нужен Семаку. Ему как раз титулы нужны, а ЦСКА с Краснодаром на первом месте.

    15.11.2025

  • Фирсыч

    Вратарём?

    15.11.2025

  • H Aleksej

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Усиливайтесь молодёжью, народ и темный лорд Дегтярёв против легионеров.

    15.11.2025

    Игорь Акинфеев
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
