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РПЛ

Сегодня, 18:03

Акинфеев сделал суперсэйв после удара экс-армейца Марио Фернандеса в матче ЦСКА — «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Удар Марио Фернандеса по воротам Игоря Акинфеева.
Фото Скриншот трансляции матча
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар бывшего одноклубника Марио Фернандеса в матче против «Зенита» в 7-м туре РПЛ.

На 25-й минуте Фернандес опасно пробивал после углового, но Акинфеев ногой в падении отбил удар 32-летнего защитника.

Фернандес, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 годы, в летнее трансферное окно подписал контракт с «Зенитом».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит
Игорь Акинфеев
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
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 - : -
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