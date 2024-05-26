Акинфеев стал лидером по сухим матчам в чемпионате России

Сегодня, 08:31
Сезон-2023/24 голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завершил, добравшись до круглой отметки в 250 «сухарей» в чемпионатах России. Никому из преследователей вратаря пока не покорился результат 140 матчей на «ноль». Из действующих вратарей топ-10 входят игрок «Локо» Маринато Гильерме, футболист «Факела» Александр Беленов и голкипер «Динамо» Антон Шунин, а вот Сослан Джанаев, проведя всего три встречи за «Балтику», не смог подвинуть из десятки Владимира Габулова.
Лидеры по сухим матчам в чемпионате России:
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
568
|
250
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов
|
353
|
134
|
Сергей Овчинников
|
Локомотив, Динамо
|
290
|
129
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
328
|
121
|
Гильерме
|
Локомотив
|
306
|
119
|
Александр Филимонов
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал
|
312
|
118
|
Александр Беленов
|
Спартак, Кубань, Анжи, Уфа, Факел
|
336
|
110
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
103
|
Антон Шунин
|
Динамо
|
304
|
101
|
Владимир Габулов
|
Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал
|
300
|
87
|
Сослан Джанаев
|
Спартак, Терек, Алания, Ростов, Рубин, Сочи, Балтик
|
223
|
86