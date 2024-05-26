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Сегодня, 08:31

Акинфеев стал лидером по сухим матчам в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
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Сезон-2023/24 голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завершил, добравшись до круглой отметки в 250 «сухарей» в чемпионатах России. Никому из преследователей вратаря пока не покорился результат 140 матчей на «ноль». Из действующих вратарей топ-10 входят игрок «Локо» Маринато Гильерме, футболист «Факела» Александр Беленов и голкипер «Динамо» Антон Шунин, а вот Сослан Джанаев, проведя всего три встречи за «Балтику», не смог подвинуть из десятки Владимира Габулова.

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России:

Вратарь

Клубы

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

568

250

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов

353

134

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

121

Гильерме

Локомотив

306

119

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва, Арсенал

312

118

Александр Беленов

Спартак, Кубань, Анжи, Уфа, Факел

336

110

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103

Антон Шунин

Динамо

304

101

Владимир Габулов

Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал

300

87

Сослан Джанаев

Спартак, Терек, Алания, Ростов, Рубин, Сочи, Балтик

223

86

Александр Беленов
Антон Шунин
Игорь Акинфеев
Маринато Гильерме
ФК ЦСКА (Москва)
0
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