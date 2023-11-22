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Сегодня, 17:00

«Я сентиментальный человек». Акинфеев рассказал, что может заставить его плакать

Акинфеев рассказал, что может заставить его плакать
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о том, что может заставить его плакать.

«Мои эмоции после рождения первого ребенка? Я прослезился. Понимал, что вот оно. Что-то такое новое. Твой сын», — вспоминал Акинфеев.

«Я сентиментальный человек по жизни, — продолжил Игорь. — Например, когда не мог чемпионат выиграть. Шесть или семь лет не могли выиграть. Когда в 2013 году мы сыграли с «Кубанью» 0:0, я упал на газон, плакал. Понимал, что проходил через какую-то историю, через трудности. Не только я, но и команда, клуб. И мы это сделали, выиграли чемпионство. Я пустил слезу. Я выражаю свои эмоции, говорю то, что я думаю. Я всегда сочувствую другим людям. Если есть проблема, беда — меня это тоже может заставить заплакать. Считаю, это нормальное проявление своих эмоций, а не показуха какая-то. Считаю, что для мужика нормально плакать».

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон». Вторая серия: семья, золотой сейв в Казани, серия в ЛЧ

22 ноября на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован второй эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть вторую серию

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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