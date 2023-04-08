Акинфеев о дебюте за ЦСКА: «Поле «Петровского» выглядело совсем не зеленым, играли в каше»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями от дебюта за основную команду. 29 марта 2003 года голкипер сыграл против «Зенита».

«Помню, что поле стадиона «Петровский» выглядело совсем не зеленым. Играли в каше, в грязи. Радует, что тогда вышел на замену. С одной стороны, приятные воспоминания, но с другой — грустно. Только вроде все началось, думаешь, что вся карьера еще впереди, а время моментально пролетает.

Хочется вернуться в те годы, в те моменты, в ту историю — в самое начало. Многое помнишь, но ощутить заново уже не можешь. Та игра с «Зенитом», конечно, стоит особняком, но многие считают, что именно встреча в Самаре стала для меня тем самым толчком вперед и в плане карьеры, и в плане профессионального роста», — приводит слова Акинфеева официальный сайт клуба.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 21 матч в РПЛ, в которых 8 раз сыграл на ноль и пропустил 20 мячей.