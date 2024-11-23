Акинфеев выйдет на матч против «Ростова» с капитанской повязкой с изображением мамы

ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ на своем поле сыграет с «Ростовом».

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев в честь Дня матери, который отмечается в последее воскресенье ноября, выйдет с капитанской повязкой с изображением его мамы.

Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет 23 ноября и начнется в 14:15 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.