Акинфеев: «Самое убогое, когда тебя начинают жалеть»

Сегодня, 16:15
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью YouTube-каналу CSKA Podcast порассуждал о своей закрытости.
— Стал ли я более открытым человеком? Меня считали закрытым? Ну что значит закрытый? Я же раньше играл и за сборную, и за ЦСКА. Не мог себе позволить никакого отдыха. Я получил две серьезные травмы, из-за которых не мог поехать в декабре в отпуск, в теплые края, на море. Все время сидел в тренажерном зале. Закачивал эту ногу. Потом через два года — второе повреждение. И все это в один клубок: игры, травмы, игры, травмы. Конечно, я в таком режиме буду закрытым. Не хочу кому-то рассказывать о своих проблемах, чтобы люди меня жалели. Это самое убогое в жизни, когда тебя начинают жалеть. Меня это просто разрывает изнутри! Ну зачем мне надо, чтобы кто-то жалел? Кому-то что-то рассказывать, плакаться... Я сам должен пройти все эти испытания, которые мне послал Бог. Кто-то говорит, что Акинфеев закрытый, злобный. Да пожалуйста.
Вот приезжаем играть в регион, и слышишь столько негатива с трибун. Старый, пенсионер, уходи... Ростов — это вообще отдельная история. Раньше я всегда выходил после игр, расписывался, фотографировался. Но теперь не выхожу из-за всей этой публики, когда тебя постоянно оскорбляет. А страдают нормальные болельщики. Один человек из Ростова уже 15 лет кричит: «Акинфеев — мертвый»! Я не понимаю, как русский человек может унижать русского. Ну пришел ты на футбол, насладился игрой, похлопал и ушел. Мы же не кричим в кино или в театре: этот актер — ...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -