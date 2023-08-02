Акинфеев заявил, что не пойдет в медиафутбол после завершения карьеры

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не намерен уходить в медиафутбол после завершения карьеры.

«По графику это совершенно легче, я могу понять тех, кто заканчивает и идет туда. Но я не пойду. Какой медиафутбол? Мне этот футбол уже вот так (проводит по горлу). Даже есть какие-то истории, предлагают из бывшей команды, по юношам: «Пойдем встретимся». Я говорю: «Ребят, давайте встретимся где-то в ресторане, посидим просто. В футбол я играть не хочу». Мне этот мяч уже реально надоел», — сказал Акинфеев в шоу «Известь».

37-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Он дебютировал за армейцев в марте 2003 года в возрасте 16 лет. Всего в составе красно-синих голкипер провел 743 матча во всех турнирах, пропустил 666 голов и отыграл 310 встреч на ноль.

В составе ЦСКА Акинфеев по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, 6 раз становился чемпионом страны и завоевывал Кубок УЕФА.