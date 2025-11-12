Акинфеев заявил, что пока не хочет становиться тренером

12 ноября, 16:20
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о планах на будущее после завершения карьеры футболиста.
— Рассматриваете вариант стать главным тренером ЦСКА? Чтобы вы изменили?
— Пока я не хочу быть тренером. Может быть, пойду на телеканал «Звезда». (Вопрос задавал журналист телеканала «Звезда»). Профессиональную карьеру не заканчиваю, сейчас я игрок ЦСКА. А что будет дальше узнаем через полгода, — сказал Акинфеев.
Контракт 39-летнего вратаря с армейцами истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Акинфеев провел 12 матчей во всех турнирах, пропустил десять мячей и трижды отыграл на ноль.
Saiga-спринтер
Глупость дилетанта. Игрок и тренер совершенно разные сферы спортивной деятельности. Игровое прошлое не имеет ни малейшего отношения к тренермкой профессии.
12.11.2025
Saiga-спринтер
В рос. футболе и без Акинфия полно тренерских недоучек.
12.11.2025
Slim Tallers
Из вратаря никогда не выйдет хорошего тренера.
12.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
По закону Акинфеев в ЦСКА имеет право до 45 лет служить, но с учётом того, что сейчас не увольняют может стоять в рамке до 50 лет до 2036 года!
12.11.2025