12 ноября, 16:20

Акинфеев заявил, что пока не хочет становиться тренером

Константин Белов
Корреспондент

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о планах на будущее после завершения карьеры футболиста.

— Рассматриваете вариант стать главным тренером ЦСКА? Чтобы вы изменили?

— Пока я не хочу быть тренером. Может быть, пойду на телеканал «Звезда». (Вопрос задавал журналист телеканала «Звезда»). Профессиональную карьеру не заканчиваю, сейчас я игрок ЦСКА. А что будет дальше узнаем через полгода, — сказал Акинфеев.

Контракт 39-летнего вратаря с армейцами истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Акинфеев провел 12 матчей во всех турнирах, пропустил десять мячей и трижды отыграл на ноль.

  • Saiga-спринтер

    Глупость дилетанта. Игрок и тренер совершенно разные сферы спортивной деятельности. Игровое прошлое не имеет ни малейшего отношения к тренермкой профессии.

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    В рос. футболе и без Акинфия полно тренерских недоучек.

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Из вратаря никогда не выйдет хорошего тренера.

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    По закону Акинфеев в ЦСКА имеет право до 45 лет служить, но с учётом того, что сейчас не увольняют может стоять в рамке до 50 лет до 2036 года!

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Игорь Акинфеев
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
