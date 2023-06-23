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Сегодня, 13:05

Акинфеева признали лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2022/23

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды в прошедшем сезоне по итогам голосования болельщиков.

37-летний вратарь набрал 57 процентов голосов. Вторым в голосовании стал Федор Чалов (26 процентов), третьим — Иван Обляков (6 процентов).

В сезоне-2022/23 Акинфеев провел за армейцев 35 матчей во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 раз отстоял на ноль.

Сейв Акинфеева в послематчевой серии пенальти помог ЦСКА обыграть «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5) в суперфинале FONBET Кубка России.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/14058
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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