«Акрон» арендовал полузащитника «Торпедо» Москвичева

Полузащитник «Торпедо» Владимир Москвичев проведет сезон-2024/25 в «Акроне» на правах аренды, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Москвичев является воспитанником московского «Динамо». Он прошел все стадии юношеского и молодежного футбола бело-голубых, а за основную команду дебютировал в 2018 году. В РПЛ на его счету 7 матчей в составе «Динамо».

С 2021 по 2023 год полузащитник выступал за «Нефтехимик», а прошлым летом перешел в «Торпедо». За московскую команду 24-летний футболист провел 23 игры, в которых отметился 2 забитыми мячами.

В сезоне-2024/25 «Акрон» впервые в истории будет выступать в РПЛ.