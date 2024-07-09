Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:13

«Акрон» арендовал полузащитника «Торпедо» Москвичева

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Торпедо» Владимир Москвичев проведет сезон-2024/25 в «Акроне» на правах аренды, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Москвичев является воспитанником московского «Динамо». Он прошел все стадии юношеского и молодежного футбола бело-голубых, а за основную команду дебютировал в 2018 году. В РПЛ на его счету 7 матчей в составе «Динамо».

С 2021 по 2023 год полузащитник выступал за «Нефтехимик», а прошлым летом перешел в «Торпедо». За московскую команду 24-летний футболист провел 23 игры, в которых отметился 2 забитыми мячами.

В сезоне-2024/25 «Акрон» впервые в истории будет выступать в РПЛ.

Источник: https://t.me/fcakron/8537
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
0
Читайте также
Дани Ольмо помог Испании выйти в полуфинал Евро-2024
Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
Глушенков может заменить Клаудиньо, Соболева действительно не хватает, а Летний кубок опять проигран. Что происходит в «Зените»
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Соболев идет по пути Дзюбы. Негатив болельщиков обеспечен, а что получится в игре?
Вера успешно прошел медобследование перед переходом в «Химки»
Агенты Роши сообщили об отсутствии переговоров по переходу бразильца в «Трабзонспор»
В «Зените» опровергли информацию о завершении трансфера Соболева в течение пары дней
Источник: Соболев согласовал контракт с «Зенитом»
Деменко считает непонятным возможный переход Соболева в «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Вера успешно прошел медобследование перед переходом в «Химки»

В махачкалинском «Динамо» заявили, что Хабиб, возможно, войдет в совет директоров клуба